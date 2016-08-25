Петрозаводск, 25 августа, 2016, 18:01 — ИА Регнум.



ГАУ Архангельской области «Патриот»

В Олонецком районе Республики Карелия завершила свою работу ежегодная учебно-тренировочная экспедиция под названием «Видлицкий плацдарм». Участие в ней приняли поисковики из самых разных областей. Всего около 100 человек, среди которых как опытные поисковики, так и подростки в возрасте от 14 лет. Экспедиция проводилась Архангельским региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при поддержке центра «Патриот».

Как сообщили ИА REGNUM в центре «Патриот», место работы поисковиков поистине историческое. Здесь в сосновом бору на берегу Ладожского озера попали в засаду бойцы седьмого мотоциклетного полка, которые шли походной колонной 23 июля 1941 года в деревню Большие горы. К сожалению, разведка не проводилась, и целый полк попал в засаду. Это уже пятая воронка, которую поднимают поисковики. По предварительным спискам, значатся 267 бойцов Красной Армии седьмого мотоциклетного полка. В ходе июньской экспедиции были подняты 47 бойцов. Сейчас еще 33 красноармейца.

«В ходе поисковой экспедиции удалось поднять 33 бойца Красной Армии. По медальонам удалось установить личность погибших красноармейцев», — рассказала председатель регионального отделения «Поискового движения России», начальник отдела патриотического воспитания областного центра «Патриот» Елена Недзвецкая. — Продолжается работа по поиску родственников бойцов для передачи памятных предметов, найденных в ходе работ. 19 августа в Видлице состоялось торжественное перезахоронение наших солдат на воинском мемориале.

Елена Недзвецкая отметила, что на территории Олонецкого района архангельские поисковики работают с 2002 года. На данный момент архангельские поисковики готовятся к очередной экспедиции. Итоги всего поискового сезона будут подведены в декабре этого года в рамках закрытия очередной «Вахты памяти».