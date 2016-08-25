Стокгольм, 25 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден в ходе своего визита в Швецию заявил, что реализация проекта строительства газопровода «Северный поток-2» — это плохая сделка для Евросоюза. Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Стокгольме.

kremlin.ru Церемония открытия Северного потока. 2011

Байден подчеркнул, что Евросоюзу нужны различные источники энергии, а увеличивать наркозависимость от России — это плохая сделка. Вице-президент подчеркнул, что рынок в Евросоюзе должен быть открытым и конкурентоспособным. Баден делает вид, что основные поставщики газа в ЕС уже сейчас открыты и конкурентны: в среднем треть газа в ЕС поступает с юга (Алжир), треть — с севера (Норвегия), треть — с востока (Россия).

Напомним, Байден прибыл сегодня в Швецию с однодневным визитом. Вице-президент США намерен обсудить с руководством этой скандинавской страны кризисную ситуацию с беженцами, а также проблемы энергобезопасности и «Северный поток-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США крайне негативно настроены к проекту «Северный поток-2», так как этот газопровод ещё больше упрочит экономические связи между Россией и Германией. Кроме того, пострадает новый сателлит США — Украина, через территорию которой Россия вынуждена переправлять газ в Евросоюз. После строительства «Северного потока-2» транзит российского газа через Украину существенно уменьшиться и украинский бюджет перестанет получать от этого прибыль.