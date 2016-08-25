Вильнюс, 25 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, выступая на организованной конференции «об угрозах БелАЭС» 23 августа, помимо прочих высказанных утверждений, впервые публично заявил, что развитие ветряной и солнечной энергетики в Литве при нынешних условиях все больше привязывает систему электроэнергетики страны к России. На это высказывание сегодня, 25 августа, обратил внимание экс-премьер Литвы и один из лидеров консерваторов Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com «Рука Кремля»

«Для нас очень важно усилить диалог с Польшей для решения этого вопроса. Я бы еще добавил, что точно не помешал бы еще один кабель со Швецией (…). Укрепив соединения с Западом, мы могли бы чувствовать себя спокойнее. В качестве примера я мог бы привести развитие зеленой энергетики и строительство объектов ветряной энергетики. ЕС покрывает часть издержек, ветряная энергетика с покрытием расходов — это конкурентоспособный рынок. Но на данный момент большую часть системных услуг резервов мы получаем из Белоруссии, через Белоруссию из России. Если мы хотим перенести системные услуги, которые необходимы при развития ветряной и солнечной энергетики — мы должны в первую очередь укрепить энергетические соединения с Польшей. Если бы меня спросили, какая сейчас важнейшая работа в области энергетики, я бы ответил, что это второе соединение с Польшей и синхронизация с континентальной Европой. Таким образом, мы бы вырвались из сети России и уже сами могли бы на 100% управлять своей энергетикой и развивать зеленую энергетику, которая тем более будет конкурентоспособной. Но сейчас каждая поставленная нами ветряная мельница теоретически повышает нашу зависимость от России», — сказал тогда министр.

«Для того, кто понимает, слова министра говорят о многом — развитие ветряной энергетики в Литве требует все больших системных способностей балансирования, которые мы обычно получаем от российской системы БРЭЛЛ. Так что на данный момент развитие ветряной энергетики в Литве все больше усиливает зависимость от России и уменьшает возможности отсоединения от системы БРЭЛЛ, тем самым уменьшая возможности предотвращения попадания электричества с Островецкой АЭС в энергетическую систему Литвы и на литовский рынок. Если мы хотим присоединиться к европейской системе синхронизации, в первую очередь нужно доказать, что те, что присоединяются, еще способны некоторое время работать самостоятельно. Чем больше Литва будет развивать ветряную энергетику, тем труднее ей будет выполнить это условие, и будет еще сложнее реализовать возможности отсоединения от БРЭЛЛ и присоединения к западной системе», — считает Кубилюс.

Он заявил, что если бы был «кремлевским стратегом», то не только строил бы БелАЭС у границы с Литвой, но еще бы «исподтишка поощрял бы Литву развивать ветряную энергетику и в то же самое время закрывать свои теплофикационные электростанции (которые в критическом случае могли бы предоставлять системе энергетики услуги резервирования)». «Это надолго бы привязало Литву к системе БРЭЛЛ, через которую в Литву будет попадать и грязное электричество из Островца. Нынешняя власть Литвы и ведет себя так, как хотел бы Кремль, поэтому неудивительно, что за 4 года не было сделано никаких шагов, которые приблизили бы Литву к отсоединению от российской системы БРЭЛЛ», — сказал Кубилюс. Наоборот, по его мнению, «зеленая» энергетика все больше привязывает Литву к «красной» энергетической системе.

«Вопрос только один — это происходит в Литве только потому, что у нас такая власть, которая сама не понимает, что творит, или это происходит потому, что нынешняя власть сознательно стремится к результату, которым был бы очень доволен Кремль? То, что снаружи зеленое, в внутри красное, хорошо, когда это спелый арбуз, но «арбузная энергетика» — снаружи зеленая, внутри красная — для Литвы совсем не приемлема», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».