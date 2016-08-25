Вильнюс, 25 августа, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В Сейме Литвы сегодня, 25 августа, состоялось заседание политического совета, на котором главным вопросом стала дальнейшая судьба Трудового кодекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В итоге правящая коалиция — социал-демократы, Рабочая партия и партия «Порядок и справедливость» — решили отказаться от своего намерения принять кодекс еще в этом составе парламента, не смотря на то, что над ним правительство совместно с профсоюзами и бизнесом работали полтора года.

AndreasLT Сейм Литвы

Председатель Рабочей партии Валентинас Мазуронис выразил мнение, что на данный момент в связи со сложившейся политической ситуацией нужно оставить старый Трудовой кодекс, а рассмотрение нового оставить Сейму следующего созыва.

«Рабочая партия высказывается за то, чтобы Трудовой кодекс пока что не подвергался изменениям, и осталась действовать нынешняя версия, а судьбу нового кодекса решал бы Сейм следующего созыва. Такому нашему мнению способствовала ситуация, когда Трудовой кодекс стал инструментом политической борьбы, а интересы жителей Литвы остались без внимания. Видя такое положение, трудно надеяться на то, что будет принято мудрое решение, поэтому самым правильным сейчас было бы вообще не принимать новый Трудовой кодекс», — сказал Мазуронис.

На другом политическом совете будет рассматриваться вопрос формирования бюджета, особое внимание будет уделено вопросам выполнения соглашения с профсоюзами работников сферы просвещения, повышения зарплат уставных должностных лиц и сокращения социальной изоляции.