Москва, 25 августа, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Российская Федерация будет оспаривать решение Международного паралимпийского комитета об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в федеральном суде Швейцарии, сообщают «Известия» со ссылкой на министра спорта России Виталия Мутко.

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По словам Виталия Мутко, будет подан иск в федеральный суд Швейцарии, а ткже рассматривается возможность подачи индивидуальных исков спортсменов. Российский министр спорта подчеркнул, что такое решение тем более непонятно, что его приняла организация, которая должна заниматься развитием паралимпийского спорта.

Шансы на успешное рассмотрение апелляции Виталий Мутко оценивать отказался.

Решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро принято 7 августа Международным паралимпийским комитетом (IPC) на основании доклада Макларена от 18 июля, в котором утверждается, что 35 допинг-проб, взятых на Паралимпиаде в Сочи, бесследно исчезли. При этом не названы имена ни одного из спортсменов, пробы которых якобы исчезли.

Напомним, 23 фвгуста Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении всех российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро, которые должны состояться с 7 по 18 сентября.