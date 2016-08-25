Рим, 25 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Итальянские пожарные сопровождают выживших после землетрясения обратно в их дома, которые возвращаются, чтобы забрать свои вещи, передаёт Daily Mail.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Последствия катастрофы

Многие дома в трёх наиболее пострадавших центральных городах Италии, несмотря на то, что они выстояли, объявлены спасателями непригодными для жизни. Однако в связи с тем, что их население в течение некоторого времени останется без жилья, пожарные позволили гражданским забрать вещи первой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество погибших при землетрясении в центральной части Италии достигло 247.

В настоящее время спасатели продолжают извлекать из-под обломков разрушенных зданий людей в Аркуате, Аматриче, Пескара-дель-Тронто, Аккумоли.

Напомним, в Италии в течение суток произошло три подземных толчка. Наиболее сильным был самый первый, в результате которого разрушены целые кварталы в городах центральной Италии.

25 августа в Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,2. Подземный толчок зафиксирован на расстоянии 55 км от города Л'Акуилы и в 100 км от Рима. Глубина залегания очага — два километра.