Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Воздушно-десантные войска Российской Федерации не собираются достраивать злосчастную «Зенит-Арену», так как на подобные вещи у них нет времени. Об этом сегодня 25 августа, сообщает пресс-служба ВДВ.

Alex «Florstein» Fedorov Стадион «Зенит-Арена»

Напомним, 24 августа вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил журналистам, что разговаривал с полковником ВДВ, раньше служившим в парашютно-десантной дивизии, а ныне отвечающим за кровлю стадиона. По словам Албина, полковник сказал, что десантный полк достроит стадион за месяц, если будет отдан приказ Верховного главнокомандующего. При этом чиновник с улыбкой добавил, что, конечно, не может гарантировать такой приказ.

В ВДВ крайне удивились этому заявлению. Десантники напомнили, что являются одним из самых боеспособных родов войск Вооруженных сил России и предназначены для решения наиболее сложных и ответственных задач по обеспечению безопасности Российского государства. «Поэтому времени на строительство, пусть даже и стадионов, у десантников просто нет», — сказано в заявлении ВДВ.

«Напомним известные слова классика: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. И дело не пойдет на лад», — добавили в пресс-службе ВДВ.

Злосчастная «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге строится с 2007 года. Сроки сдачи спортивного объекта сдвигались уже трижды: в 2008, 2012 и 2013 годах. Первоначальная смета превышена в несколько раз. Если изначально проект стоил 6,76 млрд рублей, то теперь — более 43 млрд рублей.

Добавим также, что гендиректор ОАО «Метрострой», которому предстоит достраивать стадион, Вадим Александров, ранее предложил привлечь горожан к достройке стадиона с помощью субботников, оговорившись, что речь идет о малярных и штукатурных работах, а также об уборке стройплощадки.