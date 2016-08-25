Кито, 25 августа, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Власти Народной Китайской Республики подарили Эквадору оружие, включая знаменитые АК-47 — автоматы Калашникова. Десять тысяч автоматов с боеприпасами и три патрульные лодки с пулеметами — это дар Китая, который был передан послом Китая министру обороны Эквадора Рикардо Патиньо. По данным Министерства обороны, подаренные автоматы являются «современной версией» AK-47, но более легкими, сообщает «Эквадор сегодня».

valio_subaru АК-47

В 2015 году Эквадор и Китай отметили 35-ю годовщину установления дипотношений между Китаем и Эквадором. Отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне, отмечает ИА Синьхуа. А установление китайско-эквадорского стратегического партнерства «точно отражает нынешний уровень отношений двух стран и придает импульс развитию этого сотрудничества».