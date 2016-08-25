Киев, 25 августа, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук дал интервью Radio Free Europe, однако после публикации материала пресс-служба политика выступила с заявлением, в котором дезавуировала ряд высказываний, указывая, что он ничего подобного не говорил.

kremlin.ru Виктор Медведчук

В интервью Медведчук рассказал о своих планах и своем видении себя на Украине: «Г-н Медведчук живет здесь, в Украине. Он здесь учился, работал здесь, продолжает работать здесь. Украина является домом для его семьи. Его дети учатся здесь».

«Я не собираюсь никуда уезжать. Я желаю счастья и процветания для страны и сделаю все, чтобы гарантировать, что эта страна найдет мир. Мои отношения с президентом России, я считаю, способствуют интересам [Украины]. Я использую их везде, где это возможно», ― продолжил политик.

Политолог Тарас Березовец, занимающий полярную политическую позицию, тем не менее в комментарии Radio Free Europe, называет Медведчука «политическим гением».

Журналисты RFE пишут, что сегодня у Медведчука, закулисного политика времен президентства Леонида Кучмы, когда он служил главой администрации с 2002 по 2005, нет видного поста, и «он говорит, что и не хочет его». В интервью он сказал RFE/RL, что чувствует себя более «свободным» и эффективным вне политического офиса. «Но его огромное влияние снова возросло после переворота, который ударил по Украине», ― делает вывод RFE.