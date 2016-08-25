Багдад, 25 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Министр обороны Ирака Халед аль-Обейди получил вотум недоверия от парламента после нескольких недель политических споров в связи с обвинениями в коррупции, передаёт ABC News.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Ирака

Депутаты Садик аль-Рикаби и Мухаммед Саадун из сильной шиитской коалиции «Государство закона» утверждают, что министр получил 142 вотума недоверия, чуть больше необходимого простого большинства.

Аль-Обейди обвинил спикера парламента Салима аль-Джабури и других правительственных чиновников и бизнесменов в том, что те пытались убедить его продавить определённые контракты или реабилитировать уволенных из-за коррупции рабочих.

Конфликт привёл к расследованиям и неделям политических споров между аль-Обейди и аль-Джабури.