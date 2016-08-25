Владикавказ, 25 августа, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Действия избиркома РСО-Алания в отношении кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу Мурата Агузарова правомочны и не нарушают его права. Такое решение вынесла ЦИК России, куда Агузаров обратился за помощью после отказа в регистрации из-за якобы каких-то неточностей в подписных листах. Как сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Стоп

Напомним, родной брат умершего полгода назад главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, опытный юрист и руководитель Росреестра по региону Мурат Агузаров самостоятельно решил баллотироваться в Госдуму России по одномандатному округу и вошел в список кандидатов-самовыдвиженцев. Однако по итогам проверки собранных в его поддержку подписных листов он получил отказ в регистрации. Политик обжаловал принятое региональным избиркомом решение в ЦИК России.

«То, что произошло в Осетии, иначе как балаганом и беспределом не назовешь. Удивляет то, как представители ЦИК республики топорно поступили с подписными листами. Я намеренно не стал выдвигаться в депутаты от политической партии, хотя такая возможность у меня была. Мне важно было получить доверие народа, и мы собрали более 100 тысяч подписей. Однако в очередной раз людям показали, что их мнение никого не интересует, и плюнули им в лицо, лишили права выбора. Конечно, проще всего снять кандидата до выборов, чтобы в день голосования не рисковать своей репутацией, вбрасывая тысячи фальшивых бюллетеней, используя другие годами отработанные методы», — прокомментировал решение избиркома республики Мурат Агузаров.

Поясним, что в регистрации также было отказано самовыдвиженцам Марату Джиоеву и Анатолию Колхидову, в документах которых якобы были обнаружены значимые неточности. Однако Колхидов обжаловал решение местного избиркома, и ЦИК России удовлетворила его жалобу. Вышестоящая комиссия обязала североосетинских коллег пересмотреть документы самовыдвиженца и снова принять решение о регистрации в качестве кандидата. Как считают эксперты, предусмотренная по закону процедура может затянуться и тогда общественник не успеет получить статус зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы России.

Пока же за мандат в Северной Осетии ведут борьбу только представители политических партий. Самовыдвиженцев вытеснили из избирательного процесса, чтобы дать возможность пройти в федеральный парламент кандидату, выгодному и региональной власти, считают в республике. В списке одномандатников остались десять человек. Какие меры будет предприняты Агузаровым далее, пока неизвестно.

Напомним, что в Северной Осетии создано 370 участковых избирательных комиссий. Выборы обойдутся бюджету в 32 млн рублей. В регионе зарегистрированы 54 политические партии, однако из них в выборах участвуют 12. В республике, где в единый день голосования 18 сентября будут выбирать муниципальных депутатов в пяти районах, насчитывается 521 133 избирателя, достигшие избирательного возраста. В этот же день парламентом РСО-Алания из трех кандидатов, представленных президентом России, будет избран глава региона.