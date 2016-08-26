Москва, 26 августа, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Почти две недели прошло после того, как в Москве окончательно перешли на новую схему перевозки пассажиров. С 15 августа 2016 года с улиц города пропали привычные москвичам маршрутки. Теперь людей перевозят «синие» автобусы, владельцы которых заключили контракт с властями. Однако результаты транспортной реформы устроили далеко не всех москвичей. Среди жалоб жителей столицы — несвоевременное и неполное информирование пассажиров о переменах в расписании и маршрутах, переполненные автобусы, возросшие расходы и увеличение количества времени, затрачиваемое на поездку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская маршрутка нового образца

Власти Москвы, в свою очередь, заявляют, что с линий исчезли только те маршрутки, которые дублируют автобусы. Синие автобусы курсируют по всему городу, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов. «Старые» маршрутки оставили на маршрутах из города в область.

По официальной версии, сама реформа позволила существенно обновить автобусный парк и скорректировать работу перевозчиков. В маршрутках «нового образца» вмещается большее количество человек, установлен кондиционер и видеокамера. Водитель больше не останавливается «по требованию», пассажирам объявляют остановки по громкой связи, а за проезд просят расплатиться с помощью карты «Тройка» или предъявить билеты «Единый» и «90 минут». Также принимается наличный расчет, но только при остановке транспорта. Все льготы учитываются.

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Дарья Антонова ИА REGNUM В маршрутках нового образца оплата проезда производится через валидатор

Обо всех этих изменениях москвичей стали информировать заранее, уверяют в ГКУ «Организатор перевозок». Однако сами жители назвали такие нововведения неожиданными: информация из развешенных по городу объявлений о переменах в маршрутах не всегда соответствовала действительности, а оповещения, что «старые» маршрутки исчезнут именно 15 августа не появлялось заблаговременно. К тому же, в ведомстве обещали выделить специалистов, которые бы помогали пассажирам на остановках разобраться в новшествах, но опрошенные корреспондентом ИА REGNUM пассажиры не упоминали наличие хоть каких-то помощников в своих комментариях.

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«Запрещенные маршрутки»

При этом, несмотря на запрет, в городе продолжают курсировать привычные белые маршрутки. В частности, по маршруту №677 от станции Лианозово до метро Петровско-Разумовская продолжают ездить старые маршрутные такси. Транспортное средство перевозило пассажиров сразу после официального объявления о признании подобных перевозчиков нелегалами, сообщила жительница района.

«Запрещённые» маршрутки замечают и в других местах города. Вот как комментирует происходящее в Facebook Лепешова Евгения: «Вчера ждала автобус. По расписанию интервал 11 минут. По факту — через 40 минут автобус так и не приехал, села в запрещённую маршрутку. Ибо альтернативы не было».

«Народ на остановке не в курсе»

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская маршрутка нового образца

О долгом ожидании новых автобусов на остановках говорят практически все пассажиры. Так, жительница столицы Лилия столкнулась с большими трудностями по дороге с работы домой на станции метро Новокосино: «Расписания никакого не видела нового. Когда выходишь из метро, раньше тебя всегда ждали коммерческие маршрутки, а теперь их нет, и приходится ждать или ездить на автобусе, что не очень удобно и быстро».

Порядка 20 минут ждут своего автобуса и в районе Матвеевское. «Маршрутка 474 обслуживает весь район. Доставляет людей от метро Славянский бульвар до района. Сейчас наблюдаются проблемы с движением. Стою на остановке 20 минут, ее нет, хотя раньше ходили часто. Аналогичная ситуация была в понедельник. Народ на остановке не в курсе: все спрашивают о том, где маршрутка. Ни на одной из трех остановок, где я была, нет никаких объявлений. Я позвонила на горячую линию Мосгортранса, где мне сообщили, что маршрут №474 М (плата «наличкой» 30 рублей), маршрут: Киевский вокзал — платформа Матвеевское) заменят на автобус №474 (оплата с валидатором, маршрут: Кутузовский проспект, Нежинская улица, Матвеевское)», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM москвичка Наталья.

Будет ли маршрут автобуса повторять маршрутку в ведомстве девушке ответить не смогли и отправили ее самостоятельно узнавать интересующую ее информацию на сайт единого транспортного портала города.

«Давка и толкучка»

А в Басманном районе города вообще не знают о реформе наземного транспорта, проводимой в Москве, и о положенных теперь населению льготах на проезд в общественном транспорте. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM жительница района Марина, популярный маршрут 25-го троллейбуса (маршрутка №325) до метро Китай-город (через Садовое кольцо по Маросейке и Покровке) потерпел перемены. «Ровно в понедельник, 15 числа, предыдущая белая маршрутка исчезла, но новой не появилось до сих пор. Как итог: нехватка мест в троллейбусах, давка и толкучка. Сами троллейбусы (вернее, автобусы, так как по маршруту временно курсируют они, вместо троллейбусов) заменили на новые — синие. При этом местные жители жалуются не только на нехватку мест в автобусах, но и на очень большие интервалы их подачи. Все забито битком даже в разгар рабочего дня, а не только в час пик», — отметила она.

«Информации о том, что будет дальше — нет»

На другом конце Басманного района сложилась не менее печальная ситуация: у станции метро Бауманская ранее всегда останавливалась специальная (платная) маршрутка, следующая до популярного торгового центра. За пару недель до 15 августа она исчезла. Зато появилась новая синяя с неизвестным маршрутом следования. Поскольку на остановке не было ни единого объявления о том, что эта за новая маршрутка, куда она идет, и что стало с предыдущей, то жители спокойно загружались в новую, предполагая, что едут привычным путем. Однако новая синяя следовала лишь половину пути — далее конечная остановка.

«Сейчас жителям ничего не остается, как добираться до нужной станции либо двумя маршрутками и трамваем, либо сразу трамваем. В первом случае сильно возросли расходы на билеты, во втором — время прибытия. Кроме того, трамвай также не едет до нужного места, и людям приходится идти пешком большой отрезок пути. Информации о том, что будет дальше — нет», — добавила жительница района Марина.

На такси «четверками»

Некоторые жители нашли выход: они объединяются в «четверки» и едут на такси. Об этом пишут в социальных сетях. 24 августа пользователь Facebook под ником Yulia Gusarova пишет: «9 утра, Москва, солнечно) остановка, человек 30 стоят ждут… афффффтобус, мы же помним, маршруток теперь нет… подъезжает желтое такси, с шашечками. А на стекле бумажка приклеена — до метро, стоимость 35 рублей. Маршрутка, правда, 30 стоила. Да не в этом дело же, комфорт все таки) 4 человека влезли. Занавес».

«Странная такая реформа»

В интернете каждый день появляется все больше постов о работе новых маршруток. Примечательно, что количество негативных сообщений превышает позитивные. «Маршрутки отменили, при этом не компенсировав увеличением количества автобусов. Порядок с маршрутками надо было наводить, конечно, но так бездарно — надо было умудриться», — пишет Дмитрий Косов в Facebook.

А депутат муниципального округа Басманный Евгений Будник и вовсе сомневается в успешности действий властей. На своей странице в Livejournal он поделился следующим комментарием: «Странная такая реформа, при которой маршруты не увеличиваются, а уменьшаются, ну, а время ожидания общественного транспорта, наоборот, увеличивается, а не уменьшается. Кроме того, не стоит забывать, что эта реформа была затеяна и для того, чтобы пересадить автомобилистов на «комфортный» общественный транспорт».

«Убрали дурацкие маршрутки»

Есть и те, кто не считает ситуацию с новыми автобусами настолько драматичной. В основном хвалят, что теперь в маршрутках не душно, безопасно и комфортно. Водители ведут себя воспитанно на дорогах и в общении с пассажирами. Например, Александр Яблоков написал в Facebook: «А я рад, что убрали дурацкие маршрутки! Они были в ужасном состоянии! Никакой безопасности». Подобным мнением поделилась с корреспондентом ИА REGNUM и пассажирка Дарья. По ее словам, у метро исчезло вечное столпотворение маршруток, стало просторнее. «Еще мне понравилось, что маршрутка сразу поехала, как только люди зашли. Обычно могли стоять по 15−20 минут, пока водитель не соберет нужное количество людей», — отметила она.

Напомним, согласно приказу департамента транспорта Москвы, в городе оставили 211 линий маршрутного такси, около 300 маршрутов отменены. Легальными признаются только те перевозчики, которые работают по госконтракту, заключенному с мэрией. Сам процесс интеграции частных перевозчиков в общегородскую транспортную систему начали еще в 2015 году. Были разыграны 63 аукциона и объявлены 8 победителей.

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Официально допуск транспортных компаний к перевозке пассажиров проводился постепенно. Схема должна была заработать 16 мая 2016 года, однако не все перевозчики, прошедшие отбор, успели выйти на маршруты. Кроме того, всех легальных перевозчиков обязали застраховать ответственность.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил о планах перекрасить весь общественный транспорт в синий цвет к сентябрю 2016 года. По подсчетам мэрии, объем инвестиций частных перевозчиков в обновление подвижного состава составил 10 млрд рублей. В мэрии надеются, что нелегальные маршрутки и такси вскоре должны покинуть рынок. Эксперты, напротив, заявили, что количество перевозчиков «вне закона» в столице будет только расти.