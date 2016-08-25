Красногорск, 25 августа, 2016, 17:13 — ИА Регнум. «Лесная амнистия», предложенная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, в случае ее принятия поможет жителям Подмосковья получить немаленькую прибыль, так как проблемные территории превратятся в эксклюзивные активы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ГК «Гео Девелопмент» Максим Лещев.

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«Лесной фонд жизненно важен и все вопросы, его касающиеся, нужно решать взвешенно и обдуманно. Проблема с границами участков возникла из-за того, что многие из них ставились на учет камеральным способом, без выезда на место. С точки зрения здравого смысла, где растет лес, там и находится лесной фонд. Но юридически это не всегда так: лес мог вырасти там, где его раньше не было, или наоборот, исчезнуть там, где он рос», — пояснил Лещев.

Собеседник агентства также отметил, что вследствие ошибок при постановке на учет действительное число проблемных земель в Подмосковье составляет порядка 200 тысяч.

«Реальный конфликт интересов связан с наложением границ. С точки зрения здравого смысла эту проблему необходимо решать, чтобы люди не страдали из-за тех ошибок, которые они не совершали. Однако если в результате будет принято решение, и часть спорных земель включат в состав земель поселений, то люди, приобретшие их на открытых аукционах, получат колоссальную прибыль. Проблемные земли превратятся в высоколиквидные, эксклюзивные активы ‑ и это станет одним из неожиданных, но значительных результатов «лесной амнистии», — заключил Лещев.

Напомним, «лесная амнистия» предполагает исправление кадастровых ошибок, вызванных «наложением» на земли лесного фонда на частные территории, что позволит гражданам свободно распоряжаться своей недвижимостью.