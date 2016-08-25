Псков, 25 августа, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Педагоги, работающие в сельских школах Псковской области, с нового учебного года будут ездить на работу в школу и обратно бесплатно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 25 августа, на августовском педагогическом совещании заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Маковский В.Е. Приезд учительницы в деревню/

Он также пообещал сохранить 25-процентную доплату за работу в сельской местности и меры социальной поддержки молодых педагогов.

Кроме того, с 1 сентября 2016 года обязательным для всех школ региона станет организация двухразового горячего питания для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели в бюджете Псковской области предусмотрено 11 млн рублей.

Напомним, 1 сентября в школы Псковской области пойдут около 65 тысяч учеников. Около 7 тысяч учащихся добираются до школ из 3,5 тысяч удалённых сёл и деревень — для них регион получит 49 новых школьных автобусов.