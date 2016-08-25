Ростов-на-Дону, 25 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Ростовской области объявившие голодовку шахтёры компании-банкрота «Кингкоул» не верят обещаниям региональных властей. Горняки боятся, что после того, как пройдут выборы 18 сентября, о них попросту забудут. Об этом ИА REGNUM 25 августа сообщил член инициативной группы Дмитрий Коваленко.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

«Ситуация после встречи с губернатором ненамного изменилась. Да, нам сказали, что выделят 50 млн рублей в качестве погашения задолженности за апрель-май 2015 года, но где гарантии, что выплаты не прекратятся? Что я скажу людям, которые пошли на крайние меры? Уверенности нет ни в чем. Если мы согласимся на подачку, то после выборов о нас забудут», — считает один из участников акции протеста.

По словам Коваленко, митинги у здания администрации Гуково продолжатся. Проводить пикет разрешено до 19 сентября, затем активисты планируют продлить добро на акции протеста. «Мы не остановимся, пока не выплатят все и сразу», — сказал собеседник.

Напомним, что из 65 голодающих за помощью к медикам обратились двое. Госпитализация женщинам не потребовалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне с шахтёрами, принимающими участие в серии пикетов, встретился губернатор Василий Голубев. Выплатой 50 млн рублей должна заняться ОАО «Региональная корпорация развития». Это один из способов смягчить проблему. Общая же сумма задолженности перед горняками превышает 300 млн рублей.

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