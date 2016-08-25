Донецк, 25 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

22 августа в Донецке возле дома главы ДНР Александра Захарченко было обнаружено взрывное устройство. Как сообщает 25 августа пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил глава ДНР Захарченко, передает ИА REGNUM.

«В понедельник было обнаружено взрывное устройство МОН-50 (противопехотная осколочная мина, направленного поражения — прим. ИА REGNUM ) с дополнительными поражающими элементами в районе моего дома. Мы усилили меры безопасности в республике», — пояснил Захарченко.

По его словам, сегодня в Донецке на улице, где проживает один из руководителей ДНР и командир батальона «Спарта» Михаил Толстых (позывной «Гиви») прогремел взрыв. «Закладка взрывного устройства была на проспекте Маяковского. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один мирный житель. Взрыв прогремел вблизи места проживания одного из первых лиц республики, и в этом же районе живет командир батальона «Спарта». По данному происшествию уже ведется расследование», — рассказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа руководитель международной информационной службы политотдела Минобороны ДНР, главный редактор проекта «Новороссия сегодня» Владислав Бриг допустил, что охрану главы ДНР могли усилить «из-за опасности деятельности ДРГ противника». «У нас усилили охрану на многих объектах, в военных ведомствах», — сказал Бриг.