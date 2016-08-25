Москва, 25 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Российские призеры Олимпиады 2016 года на Ивановской площади Кремля получают от премьер-министра России Дмитрия Медведева ключи от новых автомобилей BMW, сообщает «Р-Спорт».

Unsplash Руль автомобиля BMW

Новые автомобили BMW серии X получат 100 медалистов Олимпийских игр в Рио. 46 чемпионам подарят BMW X6, 24 серебряных призера получат BMW X4, 30 бронзовых медалистов будут награждены автомобилями BMW X3. Все 100 памятных моделей X-серии выпущены в России, калининградским заводом «Автотор». Кроме автомашин, российские олимпийцы получат денежные премии. Золотым медалистам полагается по четыре млн рублей, серебряным и бронзовым призерам Олимпиады — по 2,5 и 1,7 млн рублей соответственно.

Напомним, ранее в Кремле состоялась церемония награждения спортсменов государственными наградами, которые вручал президент России Владимир Путин.

Олимпиада в Рио-де-Жанейро проходила с 5 по 21 августа. Российские олимпийцы завоевали 56 наград, из которых 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете после сборных США, Великобритании и Китая.

Из-за инспирированного чиновниками WADA допингового скандала в олимпийских турнирах не смогли выступить около 100 российских спортсменов. К соревнованиям не были допущены все российские легкоатлеты (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной), все штангисты и многие гребцы.

Отметим, что на Олимпиаде 2012 года в Лондоне российская олимпийская сборная тоже стала четвертой в медальном зачете, хотя тогда она не подвергалась такому беспрецедентному давлению.