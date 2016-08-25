Москва, 25 августа, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В случае возникновения чрезвычайных происшествий на Московском центральном кольце (МЦК) ответственность будет возложена на метрополитен Москвы и на компанию РЖД, заявил на конференции 25 августа начальник столичного метро Дмитрий Пегов. По его словам, в таких случаях необходимо надеяться на совместную работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК. Кабина машиниста

«Что касается рельсов и инфраструктуры, то по договору эта ответственность возложена на РЖД. Все вопросы с устранением последствий ЧП прописаны индивидуально, в соответствии с регламентом, но компания РЖД не сможет все решить сама, так как это линия внутри города, как и метро, — будем работать совместно. Что касается ТПУ — часть ответственности на городе, часть — на РЖД. Система МЦК, турникеты, кассы, билеты — это в ответственности метрополитена», — уточнил Пегов.

По словам начальника подземки, безопасность МЦК будет предусмотрена в рамках закона. «Для безопасности будет интегрировано все оборудование, которое есть в метрополитене», — уточнил Пегов.

Кроме того, он сообщил, что в связи запуском МЦК штат сотрудников метро увеличили на 800 человек. «Весь штаб для запуска укомлектован. Я думаю, проблем с машинистами не будет», — подчеркнул Пегов, добавив, что управлять поездами «Ласточка» будут машинисты РЖД.

Напомним, в столице планируется запустить движение по МЦК 10 сентября 2016 года. Ранее Пегов заявил, что режим работы МЦК будет такой же, как и в метро, — с 5:30 до 01:00. Тарифы на проезд тоже будут единым: 20 поездок будет стоить 650 рублей, 60 поездок — до 1570 рублей. Проезд для пользователей карты «Тройка» на МЦК будет стоить 32 рубля. Также глава подземки отметил, что в ведется разработка специального сервиса, который будет информировать пассажиров о ходе работы станций.

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