Нальчик, 25 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, в Чегемском районе Кабардино-Балкарии погиб турист из Адыгеи. 47-летний житель города Майкопа разбился о скалы недалеко от селения Эльтюбю, выполняя прыжок с парашютом.

Мартирос Сарьян. Горы Гохтана. Ереван. 1914

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете по региону, предположительно смерть спортсмена наступила из-за того, что во время прыжка он не смог точно рассчитать траекторию и ударился о скалы. Спасатели доставили его в больницу, но спасти мужчину не удалось.

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В Кабардино-Балкарии спасают туриста на Эльбрусе

Отметим, что это уже второй случай гибели спортсмена за последнюю неделю в республике. Так, 20 августа погиб 27-летний турист из Белоруссии, который приехал в Кабардино-Балкарию, чтоб заняться экстремальным видом спорта бейсджампингом — прыжками с парашютом со скал. Мужчина сорвался при подъеме со скалы неподалеку от селения Булунгу в Чегемском районе.

Тело туриста заметили накануне вечером с противоположной вершины, оно было эвакуировано спасателями, говорится в сообщении СКР по региону.

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