Москва, 25 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что соревнования для паралимпийцев в России нужно сделать международными, чтобы спортсмены из других стран также могли принять в них участие, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа. «По моему мнению, эти соревнования для паралимпийцев нужно сделать открытыми для всех желающих, чтобы в них могли принять участие спортсмены со всего мира», — заявил депутат Госдумы Василий Шестаков («Единая Россия»).

Marie-Lan Nguyen Спортсмен-инвалид

Парламентарий призвал российские СМИ оказать максимальную информационную поддержку этим состязаниям, найти удобное для зрителей эфирное время, посвятить отдельные репортажи участниками.

«Между тем, если ситуация в мировом спорте и дальше будет развиваться таким же образом, то мы неизбежно станем свидетелями заката олимпийского и паралимпийского движения», — считает депутат.

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По его мнению, «в случае негативного сценария полагаю, что Россия может и должна будет взять на себя ответственность за возрождение олимпизма в лучшем и первоначальном смысле этого слова». «Пусть те, кто предпочел играть в закулисные игры и смешивать спорт с политикой, продолжает этим заниматься, ну, а мы будем воссоздавать чистое олимпийское движение в духе принципов, заложенных Пьером де Кубертеном», — говорит он. Депутат не сомневается, что на организованные Россией спортивные соревнования с удовольствием приедут спортсмены со всего мира, поскольку всем известно, что Россия умеет их проводить на высочайшем уровне.

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