«Паралимпийские соревнования в РФ должны стать международными»
Москва, 25 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что соревнования для паралимпийцев в России нужно сделать международными, чтобы спортсмены из других стран также могли принять в них участие, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа. «По моему мнению, эти соревнования для паралимпийцев нужно сделать открытыми для всех желающих, чтобы в них могли принять участие спортсмены со всего мира», — заявил депутат Госдумы Василий Шестаков («Единая Россия»).
Парламентарий призвал российские СМИ оказать максимальную информационную поддержку этим состязаниям, найти удобное для зрителей эфирное время, посвятить отдельные репортажи участниками.
«Между тем, если ситуация в мировом спорте и дальше будет развиваться таким же образом, то мы неизбежно станем свидетелями заката олимпийского и паралимпийского движения», — считает депутат.
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По его мнению, «в случае негативного сценария полагаю, что Россия может и должна будет взять на себя ответственность за возрождение олимпизма в лучшем и первоначальном смысле этого слова». «Пусть те, кто предпочел играть в закулисные игры и смешивать спорт с политикой, продолжает этим заниматься, ну, а мы будем воссоздавать чистое олимпийское движение в духе принципов, заложенных Пьером де Кубертеном», — говорит он. Депутат не сомневается, что на организованные Россией спортивные соревнования с удовольствием приедут спортсмены со всего мира, поскольку всем известно, что Россия умеет их проводить на высочайшем уровне.
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