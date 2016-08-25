Севастополь, 25 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Центре морских исследований и технологий Севастополя подведены итоги работы над первым этапом проектирования научного судна нового поколения «Пионер-М», работу над которыми провели студенты нескольких вузов на площадке Севастопольского госуниверситета. Эскиз судна продемонстрировали врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову, который призвал местные предприятия активно участвовать в строительстве инновационного судна, передает 25 августа «Крыминформ».

Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями

«Идея проектирования студентами инновационного судна «Пионер-М» очень интересна. Тем более, что она реализуется совместно с нашим ключевым предприятием Севморзаводом», — отметил Овсянников.

По словам врио губернатора, к реализации проектирования и строительства исследовательского судна теперь должны привлекаться местные предприятия. «чтобы мы помимо развития самого университета, его технической базы, думали о развитии городских производств», — продолжил Овсянников.

Эскиз инновационного судна создавался в течение двух месяцев объединенной студенческой группой совместно с преподавателями ведущих российских ВУЗов, а также со специалистами из Центрального конструкторского бюро «Коралл».

«Пионер-М» представляет собой двухпалубное судно с научно-исследовательским контейнером в средней части, водоизмещение которого составляет 100 тонн. Предварительная стоимость его проектирования и постройки оценивается в 250 млн рублей.

Модульная система будущего судна позволит легко менять его практическое назначение — от экологического мониторинга до подводной археологии, что расширит сферу российских морских и подводных исследований.

«Пионер-М» стал одним из пяти приоритетных проектов выбранных в 2016 году Агентством стратегических инициатив. Ученые напрямую сотрудничают со специалистами Объединенной судостроительной корпорации, на верфях которой будет осуществлено строительство корабля. В частности, заказ на судно получил Севастопольский морской завод.

При этом «Пионер-М» дает старт целому ряду судостроительных проектов в регионе — в частности, Объединенной судостроительной корпорацией теперь планируется взять заказы на строительство плавучих кранов, буксиров, а также множества других компонентов судостроения.