Москва, 25 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В возрасте 82-х лет скончалась прославленная советская баскетболистка, чемпионка мира Нина Еремина. Об этом сегодня, 25 августа, пишет «Российская газета» со ссылкой на супруга Ереминой Андрея Новикова.

Frank Morales R Траурная свеча

Он сообщил, что Еремина скончалась во сне. «Да, Нина Алексеевна скончалась. Это произошло ночью, причину пока не установили. Она просто не проснулась», — сообщил Новиков.

В прошлом Еремина выступала за московское «Динамо». В составе баскетбольной сборной Советского Союза она завоевала «золото» мирового первенства, а также стала двукратной чемпионкой Европы. В составе «Динамо» она стала четырехкратной чемпионкой СССР.

После завершения спортивной карьеры Еремина стала спортивным комментатором. Она 18 лет комментировала спортивные события в программе «Время» и работала с такими легендарными комментаторами как Николай Озеров и Вадим Синявский.

Похоронена Еремина будет 26 августа на Хованском кладбище Москвы.