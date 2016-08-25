Скончалась знаменитая советская баскетболистка и комментатор Нина Еремина
Москва, 25 августа, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В возрасте 82-х лет скончалась прославленная советская баскетболистка, чемпионка мира Нина Еремина. Об этом сегодня, 25 августа, пишет «Российская газета» со ссылкой на супруга Ереминой Андрея Новикова.
Он сообщил, что Еремина скончалась во сне. «Да, Нина Алексеевна скончалась. Это произошло ночью, причину пока не установили. Она просто не проснулась», — сообщил Новиков.
В прошлом Еремина выступала за московское «Динамо». В составе баскетбольной сборной Советского Союза она завоевала «золото» мирового первенства, а также стала двукратной чемпионкой Европы. В составе «Динамо» она стала четырехкратной чемпионкой СССР.
После завершения спортивной карьеры Еремина стала спортивным комментатором. Она 18 лет комментировала спортивные события в программе «Время» и работала с такими легендарными комментаторами как Николай Озеров и Вадим Синявский.
Похоронена Еремина будет 26 августа на Хованском кладбище Москвы.