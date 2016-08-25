Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирине Комоловой вновь отказано в допуске на выборы в городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM. Городской избирком сегодня, 25 августа, не нашел достаточных оснований для отмены решения территориальной избирательной комиссии, которая признала недостоверными более 10% подписей в поддержку Комоловой.

assembly.spb.ru Ирина Комолова

Ирина Комолова намеревалась баллотироваться от «Партии роста» в одномандатном округе №19. Депутат заявила, что в ее штабе фактически произошел саботаж: она слишком поздно обнаружила «провокаторов» в команде собственных сборщиков подписей.

По словам Комоловой, «недостоверные» подписи предоставили подруги одной из кандидатов-двойников Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы и лидера петербургского списка «Партии роста».

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В своей жалобе Комолова привела другие аргументы, в частности, указала, что некоторые подписи отбраковали из-за якобы недостаточных данных о сборщиках, но все необходимые данные, на взгляд Комоловой, были предоставлены в ТИК в нотариально заверенном виде. Тем не менее, Горизбирком не согласился с кандидатом.

Таким образом, на сегодня «Партия роста» сумела зарегистрировать в качестве одномандатников депутатов Заксобрания Ольгу Галкину, Сергея Трохманенко, Владислава Бакулина, помощницу «настоящей» Дмитриевой Ольгу Яковлеву и депутата Госдумы Наталью Петухову. Было отказано, в частности, депутату ЗакСа Максиму Резнику и другой помощнице Дмитриевой, Маритане Кузнецовой.

Ирина Комолова в 2011 году была избрана в Заксобрание от КПРФ. Однако уже в 2012 году была исключена из КПРФ в ходе чистки партийных рядов от нелояльных Геннадию Зюганову людей.