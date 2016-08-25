Москва, 25 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Россия и Иран поддерживают контакты на всех уровнях. Об этом 25 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, комментируя вопрос относительно использования иранской военной базы.

pixabay.com Флаг Ирана

«Мы поддерживаем с Ираном контакты на всех уровнях. Наши действия согласованы», — сказала Захарова.

Она также прокомментировала заявления «отдельных политиков или людей из истеблишмента»: «Нужно понять, отражают ли они официальную позицию страны».

Захарова подчеркнула, что в МИД РФ исходят из «официальных заявлений Тегерана» и согласуют свои действия с ними: «А то, что есть отдельные заявления политиков — ну, наверное, на то они и политики».

Напомним, 22 августа представители Минобороны РФ сообщили, что Россия приостановила использование авиабазы под Хамаданом. Такое же заявление сделал представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

В то же время, глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что РФ публично заявила о начале использования авиабазы под Хамаданом, якобы не уведомив Тегеран.

«За разглашением этой информации видится неуважительное отношение и желание покрасоваться», — сказал Дехган.