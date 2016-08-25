Лейпциг, Германия, 25 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате вооружённого столкновения в Восточной Германии между полицией и членами организации «Граждане Рейха», передаёт ABC News.

Peter Isotalo Неонацисты

Пресс-секретарь полиции Ульрике Динер говорит, что перестрелка произошла, когда около 100 офицеров попытались исполнить постановление о принудительном выселении против 41-летнего члена группы в Ройдене, примерно в 20 километрах к югу от Лейпцига.

Члены т.н. «Движения граждан рейха» отказываются признавать легитимность власти послевоенной Федеративной Республики Германии, считая себя подданными несуществующей ныне Германской империи.

Динер отметил, что в 41-летнего мужчину стреляли и он серьёзно ранен. Один офицер получил небольшую травму шеи, а другой был укушен.

Немецкие СМИ идентифицировали подвергшегося выселению человека (бывший «мистер Германия») как Адриан Урзахе.