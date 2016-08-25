Калуга, 25 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Торжественное открытие сквера имени генерала Болдина состоялось сегодня, 25 августа, в Калуге.

Пресс-служба городской Думы Калуги На открытии сквера имени генерала Болдина собрались калужские ветераны

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в церемонии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, представители ветеранских организаций, активисты ТОС и жители микрорайона.

Жители микрорайона «Спичка» и активисты местного ТОС давно вынашивали идею благоустройства территории и создания сквера. В 2016 году их мечта воплотилась в жизнь. Вымощенные плиткой дорожки, новые скамейки, газоны, элементы ландшафтного дизайна — некогда заброшенный пустырь превратился в ухоженный и благоустроенный сквер.

Руководители Калуги поздравили жителей с наступающим Днём города и поблагодарили за настойчивость и неравнодушие. Жители микрорайона остались довольны новым сквером и благодарны властям за прекрасный подарок ко Дню города.

Решение присвоить скверу имя генерала Болдина, было принято жителями микрорайона и активистами ТОС с целью увековечить память прославленного советского военачальника.

«Последние несколько лет городские власти уделяют повышенное внимание благоустройству и озеленению города, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — в Калуге появилось много новых скверов, сегодня мы открыли ещё один, уверен, он станет любимым местом отдыха жителей микрорайона, центром проведения культурных и общественных мероприятий».

В сквере предусмотрено место для установки памятника генералу Болдину, глава города обратился к жителям с призывом помочь в деле создания этого памятника путём добровольных пожертвований.

«Генерал Иван Васильевич Болдин прошёл всю Великую Отечественную войну, — обратился к калужанам Александр Иванов, — в 1941 году он командовал 50-й армией, освободившей наш город от фашистских захватчиков, все мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной. Конечно же, городские власти не останутся в стороне, но хотелось бы, чтобы и калужане откликнулись на наш призыв и внесли посильный вклад в дело увековечения памяти человека, освободившего наш родной город».