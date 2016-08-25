Краснодар, 25 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Краснодар отпраздновать очередной 223-й день рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 25 августа, торжества по этому случаю пройдут через месяц и продлятся два дня.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906 (фрагмент)

Как отметил на совещании по подготовке к Дню города исполняющий обязанности главы Краснодара Александр Михеев, концерты и народные гуляния охватят практически всю территорию города. В них будут задействованы ведущие творческие коллективы и исполнители краевой столицы.

Готовится к празднику город начнет загодя. Ещё в преддверии Дня города краснодарские парки превратятся в концертные площадки, а в городских библиотеках пройдет цикл творческих встреч для всех возрастных групп читателей. Не обойдут стороной праздничные мероприятия и пригород. Здесь пройдут Дни поселков, хуторов и станиц, на которых свое творчество представят самодеятельные коллективы.

Как рассказала начальник управления культуры Татьяна Рубан, кульминацией праздничных мероприятий станут последние выходные сентября.24 сентября по традиции пройдет официальный приём зарубежных делегаций, в том числе из городов-побратимов Краснодара, ан торжественном собрании в краевой филармонии наградят заслуженных и почетных граждан города.

Планируется, что впервые в этом году в Городском саду состоится праздник центра национальных культур «Хоровод дружбы». Откроется в городе и выставка садоводов, пройдут фестиваль мёда, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Краснодарский сувенир». Вечером на главной площади краевого центра — Театральной — гости и жители города смогут послушать праздничный гала-концерт, а также посмотреть лазерное шоу, которое будет сопровождать выступления коллективов. Завершит праздничную субботу фейерверк на Театральной площади города.

25 сентября будет посвящен молодежной и казачьей тематике. На Театральной площади для всех желающих откроются не менее 30 молодежных тематических площадок, а на Соборной площади состоится торжественная церемония посвящения в казачата учеников общеобразовательных школ краевого центра. Познакомится с бытом, традициями и обрядами казаков можно будетв Юбилейном микрорайоне города, на берегу Кубани, где пройдет ХII фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий».

Заключительным аккордом праздника станет фейерверк.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в торжествах по случаю Дня города приняли участие тысячи гостей и жителей Краснодара. Был испечен традиционный торт «Медовый богатырь», размером 1,5 на 1,5 метра. Торт разрезали на тысячу порций и в ходе праздника его смогли попробовать все желающие. Праздничную атмосферу на площади создали лучшие творческие коллективы кубанской столицы.