Москва, 25 августа, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Энергия, которую спортсмены копили, профессионализм, который они нарабатывали в течение 4 лет, должны быть реализованы. Поэтому решение президента о проведении в России альтернативных Паралимпиаде соревнований для паралимпийцев очень важно, заявил в четверг, 25 августа, руководитель партпроекта «Единая страна — доступная среда», замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев, комментируя решение президента РФ Владимира Путина организовать в России соревнования для паралимпийцев, которым отказано участвовать в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Australian Paralympics Паралимпийские игры

«Конечно, для паралимпийцев организация таких альтернативных соревнований очень важна, хотя на сегодняшний момент есть еще небольшой шанс, что наши спортсмены смогут защитить свое право на участие в Паралимпийских играх в Бразилии. Но если этого не получится, то, конечно, соревнования в России станут прекрасной альтернативой. С этой точки зрения я полностью поддерживаю проведение соревнований», — сказал Михаил Терентьев.

Одновременно руководитель партпроекта «Единая страна — доступная среда» заметил, что складывающаяся ситуация «напоминает 1984 год, когда нашу Олимпийскую команду не пустили на Игры в Лос-Анджелесе, и тогда в СССР были проведены Игры Доброй воли».

«Все это говорит о том, что Запад сегодня скатывается к временам холодной войны. Ведь это они приняли решение о недопуске ряда наших спортсменов на Олимпиаду, о недопуске всей паралимпийской команды на Игры в Рио», — отметил Терентьев.

Говоря о возможности для страны провести такие Игры, где будут представлены минимум 268 атлетов в 19 видах спорта, парламентарий назвал несколько возможных мест для их проведения.

«Думаю, одним из вариантов может стать Сочи, там есть прекрасная инфраструктура, — заметил Михаил Терентьев, — Можно провести Игры в Крыму, где есть хорошая спортивная база. Всероссийское общество инвалидов в эти же сроки, в которые будет проходить Паралимпиада, готовится провести там большой фестиваль спорта. Но этот фестиваль направлен на развитие массового спорта — на него съедутся 400 человек со всех регионов, и для того, чтобы его переформатировать на спорт высших достижений, необходимы определенные усилия».

Парламентарий также высказал мнение, что «на наши Игры обязательно стоит пригласить и паралимпийцев из других стран». «Более того, если сроки проведения таких соревнований не совпадут со сроками проведения Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, на них надо пригласить и тех атлетов, которые были в Бразилии. Думаю, что многие из них приедут на наши Игры, тем более, что у всех остались очень хорошие воспоминания о Сочи», — заключил Михаил Терентьев.