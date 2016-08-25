Осло, 25 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. То, что Великобритания является импортёром норвежского газа, может сыграть на руку Осло в процессе торговых переговоров с Великобританией. Об этом пишет Bloomberg.

pixabay.com Флаг Норвегии

Brexit поставил под вопрос будущее торговли Великобритании с Норвегией, которая не является членом Евросоюза, но выплачивает сотни миллионов евро за доступ на внутренний рынок ЕС. Как отмечает издание, скандинавское королевство обеспечивает 40% поставок натурального газа в страну. Министр Норвегии по делам Европейской экономической зоны и Европейского союза Элизабет Аспакер уже намекнула, что между странами «существует особая связь», которая может стать преимуществом скандинавского королевства во время переговоров.

В Норвегии неохотно комментируют возможное присоединение Лондона к Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), которое рассматривается как один из сценариев после выхода страны из ЕС. Как отмечает издание, возможное членство Великобритании в ЕАСТ изменит баланс сил в торговом объединении. «До сих пор неясно, чего хочет Великобритания, — отмечает Аспакер. — Мы сейчас находимся на той стадии, когда у нас нет ответов, зато есть много вопросов».

Ранее Элизабет Аспакер заявила о том, что Норвегия намерена поддерживать хорошие отношения с Великобританией, после того как Лондон выйдет из ЕС, однако на подписание нового торгового соглашения может потребоваться много времени.

Стоит отметить, что Великобритания является третьей по объему импорта норвежских товаров страной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу британской компании-оператора газовой системы королевства National Grid Plc, с началом отопительного сезона поставки норвежского газа в Великобританию возрастут. С марта по октябрь Соединенное Королевство намерено импортировать из Норвегии на 15% больше газа, чем годом ранее.

Напомним, Норвегия является вторым крупнейшим после России поставщиком газа для Европейского Союза. Объем поставок норвежского газа в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды и Великобританию в апреле 2016 года достиг 9,5 млрд кубометров, что на 40% больше, чем за аналогичный месяц 2015 года.