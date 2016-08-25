Солнечногорск, Московская область, 25 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Солнечногорском районе Московской области были задержаны четверо бывших руководителей региональных организаций, которые подозреваются в хищении денег подмосковных дольщиков из Солнечногорска, ранее обратившихся за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

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«Сотрудниками СО ОМВД России по Солнечногорскому району ГУ МВД России по Московской области по подозрению в совершении преступления задержаны четверо бывших руководителей региональных организаций, которые подозреваются в совершении хищения денежных средств мошенническим путем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые заключены под стражу решением суда. Также судом наложен арест на 136 земельных участков, принадлежащих обвиняемым, и 288 земельных участков, принадлежащих юридическим лицам, а также на расчетные счета организаций.

Напомним, 14 апреля в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Московской области, оказавшейся обманутым дольщиком из поселка «Белый город», пообещал добиться того, чтобы правоохранительные органы занялись вопросом обманутых дольщиков и обратили на это особое внимание.

В ходе следствия было установлено, что двое граждан от имени группы компаний ООО «Сабидом» заключали предварительные договоры купли-продажи квартир, а также договоры долевого участия в строительстве поселков, однако свои обязательства по договорам так и не исполнили.