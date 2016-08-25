Калуга, 25 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В преддверии Дня города, сегодня, 25 августа, в Калуге установили столб с табличками-указателями городов-побратимов и городов-партнёров. В открытии памятного столба приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Константин Горобцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.Всего у Калуги семь городов-побратимов: немецкий Зуль, финский Лахти, приднестровский Тирасполь, греческий Панорама, китайский Биньчжоу, Минск и Ялта. С этими городами заключены соглашения о побратимских отношениях, которые включают пункты о развитии культурного, социального, экономического, спортивного и образовательного сотрудничества. Городов-партёров насчитывается девять, с которыми заключены договоры о сотрудничестве по конкретным проектам или подписано соглашение о намерениях.На памятном столбе размещены указатели с названиями городов и расстоянием до них, скорректированным по GPS.

Пресс-служба городской Думы Калуги Памятный столб с указателями городов и расстоянием до них

«Уверен, что подобный указатель будет интересен калужанам и гостям города, — отметил Александр Иванов, — идея установки знака озвучивались уже давно и наконец, была реализована. Очень приятно, что открытие состоялось накануне 645-й годовщины Калуги, на предложение городских властей откликнулась компания ООО «Альфа», которая преподнесла хороший подарок ко Дню города. Мне доводилось бывать в других городах России и зарубежья, и там встречались схожие указатели, например в городе Гагры, но наш, калужский. выглядит намного солиднее, безусловно, он станет ещё одной из достопримечательностей города».