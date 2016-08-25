Рига, 25 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. На бюджетных местах в российских вузах с 1 сентября 2016 года начнут учиться 105 студентов из Латвии, заявил посол РФ в Латвии Александр Вешняков, сообщает портал Mixnews.lv

kremlin.ru В студенческой аудитории

«Эта программа пользуется большим спросом в Латвии. Республике в этом году было выделено 85 бюджетных мест в российских вузах. В конечном итоге мы ходатайствовали о дополнительных местах и нам дали дополнительно 20 мест. Всего в этом году было получено 190 заявлений от школьников, которые хотели поступить в вузы РФ. Поэтому конкурс был достаточно высокий. А когда-то мы начинали эту программу в Латвии всего с 15 бюджетными местами в российских вузах», — сказал дипломат.

По его словам, всех претендентов оценивала специально созданная приемная комиссия. Среди критериев — не только хорошие оценки, но и участие в олимпиадах, а также активная общественная деятельность. Вешняков подчеркнул, что наибольшим спросом среди латвийских школьников пользуются вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а среди самых популярных направлений — медицинские, творческие и экономические специальности.

Напомним, Латвия принимает участие в программе министерства образования и науки РФ по выделению бюджетных мест в российских вузах с 2001 года. За время действия этой программы в республике общее число поступивших по ней абитуриентов составило 1186 человек.