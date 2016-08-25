Москва, 25 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание на отсутствие резонанса в связи со вторжением американского самолёта в авиапространство Швеции. Об этом 25 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

pixabay.com Самолёты ВВС США

«Новость о вторжении в авиапространство Швеции американского самолёта не вызвала резонанса в СМИ Швеции. Каждый раз, когда вбрасывалась информация якобы о подобных нарушениях со стороны России, мы получали много вопросов. Это уже шестой случай нарушения авиапространства Швеции со стороны стран-членов НАТО», — сказала Захарова.

По её словам, «наращивание военной активности США и НАТО в Прибалтике ведёт к тому», что «такие инциденты становятся печальной и тревожной практикой, которые не способствуют поддержанию атмосферы сотрудничества и безопасности на севере Европы».

Напомним, ранее в СМИ Швеции появилась информация о том, что российский самолёт якобы нарушил воздушное пространство этой страны. Данные публикации были использованы журналистами в качестве «доказательств» якобы «наращивания военных сил» России.