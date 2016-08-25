Рига, 25 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Министерство финансов Латвии подготовило поправки к Закону о предотвращении конфликта интересов, которые обязывают государственных должностных лиц указывать в налоговых декларациях имена своих сожителей — людей, с которыми они ведут совместное хозяйство, однако не состоят в браке. Представителей сексуальных меньшинств данные поправки не коснутся, сообщает портал Mixnews.lv.

Эдуард Мане. Портрет родителей Месье и мадам Мане (фрагмент). 1860

Как отметили в Минфине, сегодня очень распространена практика совместного проживания без регистрации брака, когда люди ведут совместное хозяйство, воспитывают общих детей, однако юридически свои отношения никак не оформляют. «Люди, которые не состоят в браке, однако живут вместе и ведут совместное хозяйство, в том числе, делают общие накопления и воспитывают детей, фактически состоят в таких же отношениях, как и люди, связавшие себя узами брака», — отметили в министерстве.

Цель новых поправок — уменьшить для государственных должностных лиц возможность легализовать средства, нажитые незаконным путем. Также, как отмечают в министерстве, в случае вступления данных поправок в силу, у общества будет возможность узнать, действует ли должностное лицо при выполнении своих обязанностей только в интересах граждан и государства, а не в интересах своего партнера или сожителя.

В свою очередь, как сообщает газета Diena, данные поправки не будут касаться тех государственных служащих, которые являются представителями сексуальных меньшинств. «Поправки касаются только тех людей, союз которых можно причислить к браку. Это касается случаев, когда, например, люди живут вместе больше года, ведут совместное хозяйство и у них общие экономические интересы. Дефиниция брака прописана в Конституции, и данные поправки не направлены на то, чтобы ее изменить», — отметили в Минфине.

Новый законопроект также предусматривает, что государственным должностным лицам будет запрещено накапливать наличные денежные средства, сумма которых превышает размер 20 минимальных зарплат.

Напомним, на данный момент, размер минимальной зарплаты в Латвии составляет 370 евро, однако в 2017 году она будет повышена на 10 евро и составит 380 евро.