Москва, 25 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Фонд поддержки олимпийцев перечислит деньги Олимпийскому комитету России (ОКР) на поддержку отстраненных от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российских легкоатлетов, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Олимпийские бегуны. Изображение на сосуде

«Мы считаем, что так будет правильно. У нас нет никаких сомнений, что если бы не это несправедливое решение, то они добились бы успехов и внесли в копилку наших наград весомый вклад», — сказал Медведев на церемонии вручения ключей от автомобилей олимпийцам-медалистам.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 июля отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, оставив в силе отстранение ВФЛА. Из российских легкоатлетов на Играх выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

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