Латвийский профессор сознался в сотрудничестве с КГБ
Рига, 25 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Профессор Латвийского университета (ЛУ) и председатель правления Фонда ЛУ Иварс Лацис заявил, что в свое время сотрудничал с КГБ СССР, сообщает журнал Ir.
Таким образом Лацис стал вторым после политика Георга Андреева публичным лицом, которое спустя 20 лет после восстановления независимости Латвии признал факт своего сотрудничества с КГБ.
В интервью Лацис выразил уверенность в том, что так называемые «мешки ЧК» нужно предоставить для исследований. По его мнению, если бы процесс люстрации проходил в начале 90-х годов, жизнь и общество в Латвии могли бы быть совсем другими.
Также Лацис полагает, что вопрос с «мешками ЧК» нужно решать, чтобы в обществе больше не было темы, с помощью которой можно продолжать дискриминацию и дискредитацию. Лацис считает, что причиной, которая кроется в нежелании ворошить «мешки ЧК», является тот факт, что решения об этом принимают люди, имена которых также могут быть в картотеке агентов КГБ.
Напомним, после высказываний заместителя комиссии по расследованию архивов КГБ Кристине Яриновской Полиция безопасности (ПБ) внезапно предотвратила попытку сотрудников Латвийского университета открыть сейф 1-го отдела КГБ, который простоял в закрытом виде около 25 лет. Сейф ПБ забрала с собой вместе со всем содержимым. В самой Полиции безопасности эту ситуацию комментировать пока не стали.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии создана специальная междисциплинарная комиссия по научному изучению документов бывшего Комитета госбезопасности Латвийской ССР. Задача комиссии — дать оценку тому материальному и моральному вреду, который КГБ причинил Латвии и ее жителям. Согласно решению Сейма, документы КГБ могут быть обнародованы только после их научного изучения и не ранее 31 мая 2018 года.
Так называемые «мешки КГБ» — картотека агентуры Комитета госбезопасности СССР, которая хранится в Центре документации последствий тоталитаризма. Помимо агентов КГБ, архив содержит имена тех, кто в годы так называемой «советской оккупации» являлся внештатным доносчиком. По мнению экспертов, именно этот факт и опасение того, что обнародуются нелицеприятные факты биографии ныне действующих политиков, общественных деятелей и бизнесменов, близких к властным структурам, и не позволяет раскрыть содержимое «мешков КГБ».