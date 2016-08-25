Рига, 25 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Профессор Латвийского университета (ЛУ) и председатель правления Фонда ЛУ Иварс Лацис заявил, что в свое время сотрудничал с КГБ СССР, сообщает журнал Ir.

RussianA Памятный знак КГБ

Таким образом Лацис стал вторым после политика Георга Андреева публичным лицом, которое спустя 20 лет после восстановления независимости Латвии признал факт своего сотрудничества с КГБ.

В интервью Лацис выразил уверенность в том, что так называемые «мешки ЧК» нужно предоставить для исследований. По его мнению, если бы процесс люстрации проходил в начале 90-х годов, жизнь и общество в Латвии могли бы быть совсем другими.

Также Лацис полагает, что вопрос с «мешками ЧК» нужно решать, чтобы в обществе больше не было темы, с помощью которой можно продолжать дискриминацию и дискредитацию. Лацис считает, что причиной, которая кроется в нежелании ворошить «мешки ЧК», является тот факт, что решения об этом принимают люди, имена которых также могут быть в картотеке агентов КГБ.

Напомним, после высказываний заместителя комиссии по расследованию архивов КГБ Кристине Яриновской Полиция безопасности (ПБ) внезапно предотвратила попытку сотрудников Латвийского университета открыть сейф 1-го отдела КГБ, который простоял в закрытом виде около 25 лет. Сейф ПБ забрала с собой вместе со всем содержимым. В самой Полиции безопасности эту ситуацию комментировать пока не стали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии создана специальная междисциплинарная комиссия по научному изучению документов бывшего Комитета госбезопасности Латвийской ССР. Задача комиссии — дать оценку тому материальному и моральному вреду, который КГБ причинил Латвии и ее жителям. Согласно решению Сейма, документы КГБ могут быть обнародованы только после их научного изучения и не ранее 31 мая 2018 года.

Так называемые «мешки КГБ» — картотека агентуры Комитета госбезопасности СССР, которая хранится в Центре документации последствий тоталитаризма. Помимо агентов КГБ, архив содержит имена тех, кто в годы так называемой «советской оккупации» являлся внештатным доносчиком. По мнению экспертов, именно этот факт и опасение того, что обнародуются нелицеприятные факты биографии ныне действующих политиков, общественных деятелей и бизнесменов, близких к властным структурам, и не позволяет раскрыть содержимое «мешков КГБ».