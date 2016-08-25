Нальчик, 25 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Два спортсмена из Кабардино-Балкарии получили государственные награды за победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Сегодня, 25 августа, в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил заслуженные награды борцу Аниуару Гедуеву и дзюдоисту Беслану Мудранову, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

ИА REGNUM Владимир Путин

Первый золотой медалист олимпиады из команды России Беслан Мудранов удостоен ордена Дружбы, а Аниуар Гедуев — серебряный призер олимпиады — получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Напомним, на Олимпиаде в Бразилии российские олимпийцы завоевали 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. В неофициальном командном зачете Россия заняла 4 место.

Читайте также: Чемпиону Рио Мудранову в Кабардино-Балкарии подарили квартиру и гелендваген

Как сообщало ИА REGNUM, за победу на Олимпиаде глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков вручил Беслану Мудранову сертификат на получение новой четырехкомнатной квартиры в центре Нальчика и ключи от автомашины «Мерседес» GL с государственными регистрационными знаками Р 001 ЕО07. А серебряную медаль Аниуара глава республики назвал дороже нескольких золотых, настолько мужественно и стойко тот провел заключительную схватку.