Москва, 25 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены Правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд исключительно в случае закупок с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1 млрд рублей путём использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сообщается на сайте правительства РФ.

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Правилами, в частности, определяются перечень организаций и государственных (муниципальных) органов, которые будут проводить обязательное общественное обсуждение, перечень лиц, принимающих в нём участие, которые вправе оставлять замечания и предложения в отношении обсуждаемых закупок.

Принятые решения позволят усилить общественный контроль за эффективностью расходования бюджетных средств при проведении закупок товаров, работ, услуг, будут способствовать снижению коррупционных рисков и других злоупотреблений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.