Москва, 25 августа, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Спортсмены сборной России, которые завоевали медали на Олимпийских играх, во второй раз в истории получают дорогостоящие автомобили BMW. Об этом сообщает в четверг, 25 августа, «Р-Спорт».

StockSnap Автомобиль BMW

«Это второй случай, когда герои Олимпийских игр, которые завоевали медали, получают в подарок автомобили марки BMW, — говорится в сообщении. — В 2008 г. все мужчины-призеры получили BMW X5, а девушки — BMW X3».

Отмечается, что по итогам зимних Игр-2006 в Турине российские призеры получили автомобили Toyota. «Представители сильного пола получили Land Cruiser, а слабого — Lexus RX», — говорится в сообщении.

В 2010 и 2012 г. власти РФ выдали олимпийцам автомобили Audi. Так, 6 лет назад за первое место на соревнованиях давали Q7, за второе — Q5, а за третье — А4. В 2012 г. призеры получили представительские А8, купе A7 Sportback, А6.

Российские спортсмены, которые удачно выступили на соревнованиях в Сочи-2014, стали обладателями Mercedes-Benz GL, внедорожников ML и моделей GLK.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро российские спортсмены завоевали 56 медалей (19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых). Данный результат позволил команде России занять четвертое место в общекомандном зачете.