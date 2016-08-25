Калуга, 25 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум.



Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

Сложная ситуация с подготовкой котельных к предстоящей зиме наблюдается в военных городках, расположенных на территориях Жуковского и Боровского районов Калужской области, где одно из предприятий банкротится, а второе имеет крупные долги за электричество, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительство и ЖКХ

По данным городской управы Калуги, в областном центре проблемы также создает военное ведомство — бывшее РЭУ «Южный», с которым теперь предстоит разбираться в военной прокуратуре.

Между тем, ниже среднего пока подготовлены к предстоящему отопительному сезону пять муниципальных образований Калужской области. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ области Руслана Маилова среди отстающих: Хвастовический, Думинический, Жуковский, и Ферзиковский районы, а также город Калуга. В целом региональные объекты ЖКХ и энергетики готовы к новому отопительному сезону на 85%, — считает калужский замминистра.