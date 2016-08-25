Москва, 25 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ изменен порядок закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Закупки

Начиная с 1 января 2018 года годовой объём закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства по прямым договорам увеличен с 10 до 15%.

Принятое решение позволит расширить спрос на товары, работы, услуги субъектов малого и среднего предпринимательства.