Киев, 25 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвизовый режим

Саммит Украина — Европейский Союз может состояться в октябре-ноябре 2016 года. Об этом 25 августа в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает ИА REGNUM .

«Саммит Украина-ЕС, который был запланирован на май, скорее всего, состоится в октябре-ноябре», — отметил Йозвяк.

В свою очередь, украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник сообщает, что дата проведения саммита Украина — ЕС станет известна «после того, как будет достигнута договоренность о безвизе».

Напомним, саммит Украина — ЕС должен был пройти в мае 2016 года, но его перенесли на сентябрь. 22 июня 2016 года в Брюсселе прошел мини-саммит «Украина-ЕС». По его итогам президент Петр Порошенко заявил, что была достигнута договоренность о предоставлении Украине макрофинансокой помощи от ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM , 19 августа в Харькове президент Порошенко заявил, что в ближайшее время Украина получит безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС. «Я убежден в том, что в ближайшее время, уже считанные недели остались, Европейский Союз примет решение, когда откроет безвизовые двери объединенная Европа для Украины. Я убежден в том, что в ближайшее время мы получим мощную финансовую подушку для реформы в виде транша Евросоюза», — сказал он.