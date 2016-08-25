Ньон, Швейцария, 25 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Самый красивый гол в сезоне 2015/16 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций забил нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в групповом этапе Лиги Чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

PublicDomainPictures Футбольные ворота

Мяч 29-летнего аргентинца, отправленный в ворота итальянской «Ромы», набрал 34% голосов в ходе интернет-опроса. Матч между «Барселоной» и «Ромой» состоялся в конце ноября 2015 года и закончился сокрушительной победой каталонцев со счетом 6:1.

Лучшим сейвом по версии УЕФА была признана защита ворот сборной Венгрии на встрече с командой Бельгии на Евро-2016, за нее отдали голоса 35% участников голосования.

Сейв российского футболиста Акинфеева оказался на второй строчке с результатом 14%.