Анкара, 25 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум.



Petar Milošević Демонстрация сторонников РПК

Глава МВД Турции Эфкан Ала возложил 25 августа на сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) ответственность за нападение на лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу, в результате которого ранения получили трое военнослужащих страны, сообщает Reuters.

Он также добавил, что в ответ на нападение начата операция против сторонников считающейся в стране террористической организации.

Напомним, конвой лидера Республиканской народной партии Турции Кемаля Кылычдароглу попал под обстрел 25 августа на северо-востоке Турции. В результате нападения политик не пострадал.