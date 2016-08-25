Иркутск, 25 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Иркутской областной инфекционной больнице продолжается выписка воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья. По словам министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, сегодня, 25 августа, еще 13 детей переведены из Иркутской областной клинической больницы в учреждение социального обслуживания Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей, еще один ребенок — в Ивано-Матренинскую детскую больницу по основному заболеванию.

TawnyNina Ребёнок в больнице

Министр напомнил, что выписка воспитанников интерната из лечебного учреждения началась 23 августа. Тогда были переведены из больницы в дом-интернат 11 детей, на следующий день еще девять человек. Медицинские работники продолжают наблюдение за ними.

«Решение о выписке детей принимается на основании двойного отрицательного бактериологического анализа, а также объективной клинической картины после осмотра всеми специалистами. Транспортировка осуществляется специализированными автомобилями Иркутской станции скорой медицинской помощи. Детей сопровождают врачебные и фельдшерские бригады. Каждый ребенок перевозится индивидуально. Все дети по прибытии в детский дом-интернат осматриваются педиатром и неврологом Иркутской городской детской поликлиники №6. Специалисты этого медицинского учреждения будут вести патронаж детей в интернате наряду с врачами социальной организации», — рассказали в ведомстве.

В Иркутской областной инфекционной больнице остаются еще 19 детей, один ребенок переведен в Иркутскую областную детскую больницу. Четверо воспитанников Черемховского ПНИ находятся на лечении в Усольском отделении иркутской областной инфекционной клинической больницы, двое воспитанников — в Черемховской городской больнице.

36 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната пока остаются в учреждении Черемхово, но в начале следующей недели их переведут в Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, в связи с приостановкой деятельности учреждения на месяц.

Вчера, 24 августа, Олег Ярошенко провел восьмое заседание оперативного штаба по организации оказания медицинской помощи воспитанникам Черемховского психоневрологического интерната. На заседании глава регионального Минздрава отметил, что медицинская поддержка воспитанникам Черемховского психоневрологического интерната должна оказываться в полном объеме в соответствии с их состоянием здоровья. Необходимо обеспечить абсолютную преемственность в этих вопросах между медицинскими организациями и учреждениями социального обслуживания, в которые будут переводиться дети.

Кроме того, 24 августа министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов провел рабочее совещание в Саянском детском доме-интернате, где сегодня заканчивается ремонт и подготовка комнат в отдельно стоящем здании для воспитанников Черемхово. Служба Роспотребнадзора проверила помещение, даны дополнительные рекомендации, которые выполняются.

Министр отметил, что в Саянском доме-интернате квалифицированный медицинский персонал: три врача-педиатра, психиатр, невропатолог, квалифицированный средний, младший медицинский персонал, которые работали с этой категорией детей. Специалисты занимаются отработкой графика перевозки детей, подготовкой автотранспорта и сопровождения. Кроме этого Владимир Родионов встретился с коллективом Черемховского психоневрологического интерната, обсудив рабочие моменты подготовки детей к переводу в Саянск, освобождения здания и проведения полной дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля по 17 августа 2016 года в медучреждения Черемхово и Иркутска с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 45 воспитанников, четверо детей скончались. Возбуждено четыре уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Задержаны трое подозреваемых, двух из которых поместили под домашний арест.