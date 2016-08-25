Москва, 25 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Официальная Москва потрясена новостью о землетрясении на территории Италии. Об этом 25 августа в ходе брифинга заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

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«Мы потрясены новостью о землетрясении в Италии. Было сказано о готовности России оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий. МЧС находится в состоянии готовности оказывать оперативную помощь. В этот трудный час для Италии мы соболезнуем близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказала Захарова.

По её словам, согласно данным на момент проведения брифинга, «пострадавших в результате землетрясения граждан РФ нет»: «Ещё раз заверяю вас — мы будем перепроверять эту информацию».

Напомним, сильное землетрясение в Италии произошло 24 августа. В нескольких городах страны разрушенными оказались целые кварталы. При этом серьёзно пострадали области Лацио, Умбрии и Марке. По последним данным, погиб 21 человек, более 100 человек пропали без вести. Многие люди не могут выбраться из-под образовавшихся в результате катаклизма завалов.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что Россия готова помочь Италии в ликвидации последствий землетрясения. Спасатели готовы вылететь на помощь в любой момент.