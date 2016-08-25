Стокгольм, 25 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум.



Paul Keller Гуантанамо

Вице-президент США Джо Байден заявил 25 августа, что, по его мнению, военная тюрьма в Гуантанамо будет закрыта до того, как нынешний президент США Барак Обама покинет свой пост в январе 2017 года, сообщает Reuters.

С таким заявлением Байден выступил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в шведской столице.

«Я надеюсь и ожидаю этого», — отметил он.

Напомним, печально известная тюрьма находится на Кубе, на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо. Она была открыта в 2002 году для содержания лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, таких как терроризм, ведении войны на стороне противника и других.

Общественность США неоднократно призывала закрыть тюрьму, особенно после того как стало известно, что военнослужащие США, служащие на ней, прибегали к пыткам и зверствам в отношении заключенных.

Закрытие тюрьмы было одним из предвыборных обещаний президента Барака Обама в ходе его первой предвыборной кампании в 2008 году.