Прага, 25 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан подверг резкой критике санкционную политику Евросоюза в отношении России и отметил, что чешская экономика страдает как от санкций, направленных против РФ, так и от ответных мер Москвы, об этом он заявил в ходе выступления перед чешскими послами, сообщает издание Parlamentni Listy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Сотворить врага может каждый идиот, а обзавестись другом — это тонкая дипломатия», — отметил Милош Земан.

По словам Земана, одной из главных проблем государства на сегодняшний день являются западные санкции против России, так как от них страдает чешская промышленность. Контрсанкции, в свою очередь, наносят урон местным фермерам.

Глава государства добавил, что всегда выступал против всяческих дискриминационных мер и напомнил о запретах против Кубы, который США сначала ввели, а потом отменили спустя годы.