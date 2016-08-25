Горно-Алтайск, 25 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Республике Алтай окружная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня, который будет использоваться на выборах депутата Госдумы. В бюллетень включены 11 фамилий зарегистрированных кандидатов, сообщили ИА REGNUM в комиссии.

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Среди кандидатов — глава Чемальского района Родион Букачаков («Единая Россия»), депутат Госсобрания Александр Груздев («Справедливая Россия»), юрист Мария Демина («Родина»), председатель Общества по защите прав автомобилистов Дмитрий Думнов («Яблоко»), учитель начальных классов школы №12 Ирина Зверяко («Гражданская сила»), хирург Тимур Казитов (ЛДПР), депутат усть-канского райсовета Урмат Князев («Партия народной свободы»), председатель комитета Госсобрания по законодательству и национальной политике Виктор Ромашкин (КПРФ), депутат Госсобрания Геннадий Сумин («Патриоты России»), директор майминского сельхозтехникума Александр Чеконов («Зеленые»), житель Бердска Александр Червов («Коммунисты России»).

В комиссии также уточнили, что на днях вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Алтай, которым было отменено решение избиркома о регистрации кандидатом выдвиженца «Партии роста» Вечеслава Кыдатова. Уже после регистрации выяснилось, что он скрыл сведения об имевшейся у него судимости за хулиганство. Судим он был уже давно — почти 30 лет назад, но сокрытие таких сведений считается серьезным нарушением, влекущим отмену регистрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после объявления выборов о своем выдвижении заявили 18 человек, в том числе шесть самовыдвиженцев, которым для регистрации было необходимо собрать около 5 тыс. подписей избирателей. Сдать подписи смогли только двое — журналист Сергей Михайлов и временно неработающий Дмитрий Пименов. Однако комиссия выявила большое число недостоверных подписей и отказала Михайлову и Пименову в регистрации.