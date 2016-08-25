Смоленск, 25 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Изучить «вопрос кадровой политики в транспортной отрасли» поручил губернатор Смоленской области Алексей Островский главе областного центра Николаю Алашееву на совещании 24 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации.

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«Я имею в виду не только техническое состояние автотранспортного средства и чистоту в нем, но и тех, кто управляет этим автотранспортным средством. За рулем общественного транспорта должны работать смоляне с соответствующей квалификацией, с соответствующими категориями водительских прав», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также высоко оценил изменения в транспортном обслуживании населения, которые в последние два месяца произошли в Смоленске. Он также отметил, что все эти перемены приняли и сами жители.

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«Социологические опросы, проведенные в последнее время, показывают, что жители города Смоленска положительно восприняли изменение подходов к транспортному обеспечению областного центра. Смоляне констатируют — транспортное сообщение стало лучше», — сказал Алексей Островский.

Новая маршрутная сеть в Смоленске заработала с 1 июля. Часть маршрутов существовать перестала, часть — изменили схему движения. Кроме того, с этой даты перевозки на 35 маршрутах общественного транспорта (27 автобусных и восьми электротранспорта) организованы с применением регулируемых тарифов, еще на 36 маршрутах применяются нерегулируемые тарифы. Кстати, с 27 августа мэрия анонсировала новые изменения — в маршрутах автобусов №№20Н и 47Н.

Изначально жители Смоленска встретили перемены не слишком одобрительно. Сообщалось о жалобах на отсутствие сообщения по целому ряду маршрутов. Все замечания были учтены.

Но в числе недовольных оказались компании перевозчики, а также водители маршруток, оставшихся в результате реорганизации без работы. 17 июля они вышли на митинг с требованием отправить в отставку мэра Николая Алашеева.